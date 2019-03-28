Более 140 килограммов наркотиков изъяты в Псковской области за 2018 год

15:48, 28 марта 2019, ПАИ

В Псковской области в 2018 году правоохранительные органы по материалам возбужденных уголовных дел изъяли 132 килограмма 607 граммов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 8,8 килограмма наркосодержащих растений. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Инстранкин рассказал, что в прошлом году региональное УМВД во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая изготовляла в Псковской области и в дальнейшем сбывала в Санкт-Петербурге амфетамин в особо крупных размерах.

По его словам, были арестованы 5 участников ОПГ, у них изъяты 10 килограммов 378 граммов амфетамина. Сейчас им предъявлены обвинения по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Юрий Инстранкин также сообщил, что в декабре 2018 года в суд с обвинительным заключением были направлены 3 уголовных дела в отношении 5 человек, которые занимались бесконтактным сбытом наркотиков через интернет-магазин и один из каналов мессенджера Telegram.