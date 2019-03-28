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Общество

Юрий Инстранкин: Каждый случай продажи алкоголя несовершеннолетнему не остается без внимания

В Псковской области каждый случай продажи алкоголя несовершеннолетнему не остается без внимания. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в ходе 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Эта проблема нам понятна, она не замалчивается и обговаривается», - добавил Юрий Инстранкин.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Наталья Тудакова заявила, что статистика подобных правонарушений строится на контрольных закупках и рейдах. Но она считает, что в них зачастую участвуют лица, внешность которых подсказывает, что им явно больше 18 лет. Согласно законодательству, если у него возникли сомнения в возрасте покупателя спиртного, то продавец в праве попросить предъявить паспорт. Наталья Тудакова видит здесь законодательную проблему. «Маленькие девочки работают в торговых сетях, их жизнь испорчена, как и их будущих детей. Мы наказываем по сути лиц не совсем виновных, они заложники нашего законодательства», - сказала Наталья Тудакова.  

Юрий Инстранкин согласился, что человеку, который стоит за прилавком 10 часов, сложно «сортировать» покупателей, выявляя молодых людей, возраст которых составляет меньше 18 лет.

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