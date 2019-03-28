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Общество

Юрий Инстранкин: Хотелось бы сделать работу участковых более профессиональной

Хотелось бы сделать работу участковых уполномоченных полиции более профессиональной, заявил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, отвечая на вопросы депутатов Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 31-й сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 28 марта.

«Хочется, чтобы они были пооперативнее, ведь для этого есть всё: и рабочие места, и автотранспорт, и средства связи. Хотелось бы, чтобы они с людьми работали более эффективно», - отметил Юрий Инстранкин.

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