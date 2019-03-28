Уведомлять граждан об истечении срока действия разрешения на оружие или водительских прав предложил псковский депутат

17:43, 28 марта 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Невельской районной больницы Валерий Василевский заявил, что было бы правильным организовать для населения SMS-уведомление за месяц до окончания срока действия разрешения на хранение оружия или водительских прав. Об этом он заявил на 31-й сессии регионального парламента, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Василевский поинтересовался у начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Юрия Инстранкина, возможно ли организовать такое SMS-уведомление также, как оно происходит в медицинской и банковской сферах.

«Заканчивается срок хранения на оружие, но забыл человек о сроках. Приходит участковый, составляет акт и привлекает гражданина к штрафу, - пояснил парламентарий. - В то же время в Сбербанке, когда нужно обновить карту, присылается SMS-уведомление. Возможно ли такое же сделать и в полиции?».

Юрий Инстранкин пояснил, что вопросом по оружию сейчас занимается Росгвардия. Что же касается замены прав, то руководитель областного УМВД сказал, что «пометит» себе этот вопрос. По его словам, это неплохая инициатива, которую можно было бы реализовать.