Отчет о работе Счетной палаты Псковской области согласовали депутаты регионального парламента

14:48, 28 марта 2019, ПАИ

Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2018 год согласовали депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В своем докладе руководитель палаты Марина Хохлова рассказала, что по итогам ее работы в 2018 году были привлечены к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц, двое из которых уволены. Она также сообщила, что в минувшем году Счетная палата провела 32 контрольных мероприятия на 53 объектах, 6 экспертно-аналитических мероприятий и провела экспертизу 82 законопроектов и нормативных актов.

В рамках анализа исполнения областного бюджета, по словам Марины Хохловой, были направлены 36 представлений и 12 предписаний руководителям объектов. 19 материалов были направлены в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы и антимонопольную службу, 6 протоколов направлены в суды в отношении должностных лиц.