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Общество

Закон «О профилактике правонарушений» принят в Псковской области

На 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта, депутаты приняли во втором чтении закон «О профилактике правонарушений в Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению депутат Владимир Яников напомнил коллегам, что в июне 2017 года законопроект, разработанный прокуратурой области, был принят в первом чтении. Ко второму чтению в виде поправки парламентариям предложена новая редакция документа.

В пояснительной записке отмечается, что принятый областной закон отражает новые нормы федерального законодательства и устанавливает основы деятельности по профилактике правонарушений. Наряду с полномочиями органов государственной власти и правами органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений прописаны формы участия граждан в профилактических мероприятиях.

Отдельная статья касается общественных организаций, которые вправе разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению правонарушений,  выявлять и анализировать причины и условия, способствующие их совершению, а также участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством РФ.

Закон содержит положения об основных профилактических  мероприятиях по разным направлениям и устанавливает права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений.

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