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Политика

Меры соцподдержки граждан уточнили и систематизировали в Псковской области

Сегодня, 28 марта, на 31-й сессии Псковсокого областного Собрания был принят закон «О реализации переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, новый закон систематизирует и уточняет порядок исполнения региональным парламентом, губернатором, администрацией области и органом исполнительной власти полномочий в сфере социальной поддержки переданных государственных полномочий РФ по предоставлению отдельным категориям граждан льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставлению жилья, денежных компенсаций и выплат.

Речь в законе идёт о ветеранах и инвалидах, а также гражданах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и аварии на производственном объединении «Маяк».

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