Механизм ротации госслужащих изменили в Псковской области

15:55, 28 марта 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли в закон «О государственной гражданской службе Псковской области» изменения и дополнения. Принятые поправки совершенствуют механизм ротации государственных гражданских служащих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Из новой редакции документа исключено требование о том, что ротация проводится в пределах одной группы должностей гражданской службы. Устанавливается ограничение в отношении должности, на которую может быть назначен гражданский служащий в порядке ротации – его должностной оклад не может быть ниже оклада по ранее замещаемой им должности.

Изменяется порядок прекращения служебного контракта с гражданским служащим, назначенным на должность в порядке ротации – гражданского служащего должны предупредить об этом не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта, а не за три, как предписывают действующие нормы.

Также закон конкретизирует причины, по которым гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации.