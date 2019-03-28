0
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
17:10
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
16:18
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
16:00
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
15:28
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Еще новости
Общество

Механизм ротации госслужащих изменили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания  внесли в закон «О государственной гражданской службе Псковской области» изменения и дополнения. Принятые поправки совершенствуют механизм ротации государственных гражданских служащих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Из новой редакции документа исключено требование о том, что ротация проводится в пределах одной группы должностей гражданской службы. Устанавливается ограничение в отношении должности, на которую может быть назначен гражданский служащий в порядке ротации – его должностной оклад не может быть ниже оклада по ранее замещаемой им должности.

Изменяется порядок прекращения служебного контракта с гражданским служащим, назначенным на должность в порядке ротации – гражданского служащего должны предупредить об этом не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта, а не за три, как предписывают действующие нормы.

Также закон конкретизирует причины, по которым гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
28 марта 2019
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
28 марта 2019
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области
28 марта 2019
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области

Идет загрузка...