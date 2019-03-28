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Общество

Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и статью 2 Закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей». Об этом с 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В закон внесены изменения, в соответствии с которыми услуга по сбору и вывозу ТКО будет отнесена в разряд коммунальных. И, соответственно, все меры социальной поддержки различным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, которые они получают на коммунальные услуги, будут предоставлены и на услугу по сбору и вывозу ТКО.

На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 2019 году выделят 6,1 млн. рублей.

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