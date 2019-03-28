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Общество

Псковские лицеисты повторяют правила электробезопасности с помощью тематических раскрасок

Участники оздоровительного школьного лагеря, работающего при Псковском гуманитарном лицее в каникулы, повторили правила электробезопасности. Тематическое занятие провели специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Учащиеся начальных классов повторили основные правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и поведения вблизи электросетевых объектов на примере конкретных жизненных ситуаций. Также ребята научились ходить специальным «гусиным шагом», который поможет безопасно выйти из опасной зоны поражения электротоком. Для закрепления полученных знаний школьники ответили на вопросы тематической викторины. В конце занятия ребята получили от энергетиков подарки – раскраски о правилах поведения вблизи электросетевых объектов.

Отмечается, что это издание, подготовленное специалистами МРСК Северо-Запада, помогает повторять важные правила, пока ребята «читают увлекательную историю, раскрашивают персонажей или выполняют творческие задания с наклейками».

Изучению правил электробезопасности в Псковском гуманитарном лицее уделяют большое внимание: тематические занятия для учащихся начальных классов здесь организуются и в учебное время, и на каникулах.  Методическую помощь в проведении занятий оказывают специалисты «Псковэнерго». Систематический подход в изучении правил электробезопасности дает хороший результат: в феврале нынешнего года команда четвероклассников Псковского гуманитарного лицея стала победителем в конкурсе творческих работ на темы пожарной и электробезопасности в рамках региональной профилактической акции.

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