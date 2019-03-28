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Жители карибского острова не смогли убедить псковских пограничников, что идут на пикник

В районе населенного пункта Чальцево в Печорском районе в непосредственной близости от российско-эстонской границы псковские пограничники задержали шесть иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

 Как пояснили задержанные, являющиеся жителями одного из островов северной части Карибского моря, они прибыли в Россию в середине февраля – начале марта как туристы. После ознакомления с достопримечательностями столицы, иностранцы отправились в Псковскую область. Остановившись в одной из гостиниц, компания собрала необходимые вещи, лекарственные препараты для оказания первой медицинской помощи, пополнила запасы еды и отправилась в сторону государственной границы, добраться до которой им так и не удалось.

Сразу после задержания молодые люди пытались убедить пограничников в том, что они собрались на пикник. Однако среди их вещей стражи границы не обнаружили спичек или зажигалок, а куриное мясо, из которого планировалось приготовить шашлык, находилось в замороженном состоянии.

В настоящее время иностранцы задержаны, проводятся административно-процессуальные действия и проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

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