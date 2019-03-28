«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси

15:34, 28 марта 2019, ПАИ

В течение апреля во всех регионах России пройдет народный мониторинг наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров. О его старте объявила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко. Информация о нарушениях будет передана в ГИБДД для последующего устранения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о возможном нарушении. Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги», - уточнила Анна Кувычко.

По ее словам, на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 миллионов человек. «При этом, по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Это порядка полутора миллионов водителей, которые ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров, ведь 60% дорожно-транспортных происшествий приходится именно на нелегалов», - подчеркнула координатор партпроекта «Народный контроль».