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Общество

Тренировка бытового послушания для бездомных собак пройдёт в псковском «Шансе» 30 марта

30 марта в псковской зоозащитной организации «Шанс» состоится тренировка бытового послушания для бездомных собак. Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», занятия для подопечных пункта передержки и волонтёров проведет кинолог, руководитель Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова.

«Отличный шанс сжечь лишние калории, - отметили в организации. - Тренировки очень полезны нашим собакам - это реальный шанс для их успешного пристройства. Тренировки полезны и волонтерам, и хозяевам собак. Вам будет проще налаживать контакт с собакой. Приходите на тренировку, помогайте нам социализировать животных».

Занятия начнутся в 12:00 на берегу реки Великой недалеко от пункта передержки. Желающим поучаствовать требуется приехать на 15 минут раньше, чтобы получить собаку, по адресу: улица Советской Армии, 56Б.

При себе нужно иметь немного угощения (например, горсть сухого корма) для поощрения собаки за усердие на занятии, также желательно наличие поводка не более 2 метров.

«Будет солнечно, +11, но на реке ветрено», - добавили зоозащитники. Необходима непромокаемая обувь. 

О том, как проходят тренировки бытового послушания с Еленой Балыковой, можно прочитать на сайте ПАИ.

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