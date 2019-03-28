Количество банковских карт «Мир» в Псковской области превысило 205 тысяч

18:10, 28 марта 2019, ПАИ

Количество карт «Мир» в Псковской области за 2018 год увеличилось до 205,4 тыс. штук. В результате их доля в общем объеме также выросла с 12,8% до 21,3%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного Главного управления Центрального Банка.

В 2018 году доля безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием карт «Мир» в общем объеме операций, совершенных жителями региона с использованием платежных карт, увеличилась по количеству транзакций в 6,8 раза и составила 20,4%, а по сумме операций – в 6,4 раза до 17,9%.

В СЗФО количество эмитированных карт «Мир» за 2018 год выросло почти вдвое до 5 млн штук, по ним совершено 560,8 млн операций на сумму 876,1 млрд рублей.

Отмечается, что Северо-Западное главное управление Банка России (СЗГУ) организовало встречу с банками и торгово-сервисными предприятиями (ТСП) региона из числа крупнейших ритейлеров Северо-Запада на тему развития программы лояльности платежных карт «Мир».

Руководитель направления по сопровождению партнеров НСПК Юлия Ефремова сказала, что сейчас платежная система сосредоточена на привлечении в программу крупнейших федеральных и региональных розничных компаний. «Мы смотрим в первую очередь на размер ТСП в каждом отдельном регионе», – подчеркнула она.