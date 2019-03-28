0
21:25
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
19:30
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
18:01
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
17:57
Всё в «гвоздях»
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
Еще новости
Общество

Нарушения при медосмотре водителей автобусов выявила прокуратура в островской больнице

В Островской межрайонной больнице прокуратура выявила нарушения при организации и проведении медосмотров водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Островского района.

Специалисты выяснили, что при медосмотре врачи не каждый раз проводят исследования на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, на момент проверки в кабинете предрейсовых медосмотров отсутствовала сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи. Также выяснилось, что врачи оформляют журналы медосмотров с нарушениями.

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора внес представление главному врачу Островской межрайонной больницы, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полистовский заповедник приглашает волонтёров
28 марта 2019
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
28 марта 2019
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
28 марта 2019
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая

Идет загрузка...