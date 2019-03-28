Нарушения при медосмотре водителей автобусов выявила прокуратура в островской больнице

17:54, 28 марта 2019, ПАИ

В Островской межрайонной больнице прокуратура выявила нарушения при организации и проведении медосмотров водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Островского района.

Специалисты выяснили, что при медосмотре врачи не каждый раз проводят исследования на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, на момент проверки в кабинете предрейсовых медосмотров отсутствовала сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи. Также выяснилось, что врачи оформляют журналы медосмотров с нарушениями.

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора внес представление главному врачу Островской межрайонной больницы, которое в настоящее время находится на рассмотрении.