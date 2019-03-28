Замглавы МЧС РФ проверил готовность псковских спасателей к обеспечению безопасности на Ганзе-2019

18:03, 28 марта 2019, ПАИ

28 марта статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Алексей Серко совместно с начальником Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным оценил готовность пожарно-спасательных подразделений Псковской области к проведению в июне этого года 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ходе рабочей поездки Алексей Серко встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Они обсудили не только вопросы, связанные с подготовкой к международному мероприятию, но и финансирование капитального ремонта помещений главного управления МЧС России по Псковской области, а также возведения здания Центра управления в кризисных ситуациях. Кроме того, Михаил Ведерников сообщил Алексею Серко о строительстве в 2019 году отдельного пожарно-спасательного поста в поселке Ямм Гдовского района за счет средств областного бюджета.

Замглавы МЧС России осмотрел пункты постоянной дислокации псковского пожарно-спасательного гарнизона и государственной инспекции по маломерным судам, оценил их готовность к обеспечению безопасности крупного международного фестиваля.