Профилактический рейд прошёл в Стругокрасненском районе

19:43, 28 марта 2019, ПАИ

28 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности, а также в рамках профилактической операции «Лето» в деревнях Хредино и Лудони Стругокрасненского района провели рейд по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, особое внимание уделено уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров, использованию открытого огня, а так же правилам пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также в деревне Хредино проведена встреча с настоятелем храма св. Флора и Лавра и медицинским персоналом ВОП «Хредино» по поводу организации и проведения бесед с прихожанами и пациентами ВОП по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.