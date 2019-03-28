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Общество

Профилактический рейд прошёл в Стругокрасненском районе

28 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности, а также в рамках профилактической операции «Лето» в деревнях Хредино и Лудони Стругокрасненского района провели рейд по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, особое внимание уделено уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров, использованию открытого огня, а так же правилам пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также в деревне Хредино проведена встреча с настоятелем храма св. Флора и Лавра и медицинским персоналом ВОП «Хредино» по поводу организации и проведения бесед с прихожанами и пациентами ВОП по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

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