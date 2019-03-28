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Общество

Псковичам предлагают позаботиться о загранпаспорте заранее

В связи с предстоящим сезоном летних отпусков количество заявлений на выдачу заграничного паспорта, как показывает практика, может резко возрасти. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, с учетом этого гражданам рекомендуется заблаговременно обратиться за получением государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта.

Напоминаем о возможности подачи заявления на получение государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта в многофункциональные центры, а также через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

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