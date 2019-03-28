Повторно севший нетрезвым за руль пскович рискует попасть за решётку на 2 года

20:40, 28 марта 2019, ПАИ

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, постановлением мирового судьи мужчина уже ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 мес.

Однако, не осознав противоправности своих действий и серьезности правовых последствий, мужчина, употребив вино, вновь в конце сентября 2018 года сел за руль автомашины. Однако был задержан сотрудниками ДПС, которыми было установлено состояние опьянения водителя.

Своими действиями водитель совершил преступление, предусмотренное ст.264.1 УК РФ

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

«Санкция ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.ч.2, 4, 6 ст.264 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет», - пояснили в прокуратуре города Пскова.