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Общество

Незаконно зарегистрировавший трёх иностранцев в непригодном для жилья доме житель Пскова предстанет перед судом

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 48 летнего жителя Пскова - уроженца Республики Таджикистан, который совершил фиктивную регистрацию иностранных гражданин по месту жительства в Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре

В ходе дознания установлено, что в период времени с начала декабря 2017 года до середины августа 2018 года данный гражданин незаконно зарегистрировал в принадлежащем ему разрушенном и непригодном для проживания доме, трех граждан Республики Таджикистан.

«Санкция ст.322.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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