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Общество

Молодой пскович, похитивший деньги у своей бабушки через форточку, предстанет перед судом

Прокурором города Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города Пскова 1995 г.р., который совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в январе 2019 года житель города Пскова с целью хищения денежных средств через открытую форточку залез в дом к своей бабушке ул. Земской, откуда похитил денежные средства в сумме 5 000 рублей.

«Санкция ст.158 ч.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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