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Общество

Полистовский заповедник приглашает волонтёров

Полистовский заповедник приглашает волонтеров на сезон 2019 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, открыт набор в 11 программ в самых разных сферах: от уборки - до инвентаризации миксомицетов, от турпохода - до графического дизайна.

Сотрудники охраняемой территории рассчитывают на помощь добровольцев и надеются, что каждый найдет для себя интересный проект. У всех волонтеров будет возможность посетить одну из природных экскурсий Полистовского заповедника бесплатно.

Волонтерские программы - 2019:

1. Научное волонтерство (апрель-октябрь) В этом году в заповеднике как никогда много предложений для волонтеров с задатками исследователей, для тех, кто глубоко увлечен миром дикой природы. Волонтеров приглашают на инвентаризацию грибов, мониторинг растительности, учет птиц на пролете, в экспедиции по изучению неуловимой среднерусской белой куропатки и удивительной чернозобой гагары. Открытия неизбежны.

2. Уборка территории (апрель) Традиционно в апреле в заповеднике проводится уборка на водном экологическом маршруте "От болот до океана". Если вы не обладаете специальными знаниями, но очень хотите сделать мир лучше, а заодно и побывать на водном маршруте самыми первыми в 2019 году - эта программа для вас. Приятный бонус: за два дня участники посетят два экологических маршрута.

3. Детские походы (июнь, июль) Этим летом заповедник проводит два похода для школьников. Ребята будут жить в палатках, готовить на костре, наслаждаться походной романтикой и знакомиться с природой Полистовья. Задача волонтеров: вместе с сотрудниками заповедника организовать для них полевые исследования, курсы туристской подготовки, творческие мероприятия и игры. Интересно будет всем - и детям, и взрослым!

4. Фотография (июнь, октябрь) Максимальное количество природных красот в рамках одной поездки — это про волонтерские программы Полистовского заповедника для фотографов. Летом в заповедник приглашают снимать цветущее болото, осенью - красочные «марсианские» пейзажи.

5. Дизайн (круглый год, дистанционно)

Круглый год в Полистовье действует дистанционная программа для волонтеров-дизайнеров. Стать волонтером можно, не выходя из дома, или приехать в гости и поработать в спокойной атмосфере полистовской глубинки, ведь природа - лучший источник вдохновения! С подробным описанием программ можно ознакомиться на сайте Полистовского заповедника в разделе «волонтерам».

Справка:

Полистовский заповедник создан 25 мая 1994 года и охраняет западную часть Полистово-Ловатской болотной системы, самой крупной верховой болотной системы Европы. Болота Полистовского заповедника занимают центральное место в регуляции гидрологического режима Северо-западного региона РФ, являются уникальным, крупнейшим в Европе естественным фильтром пресной воды, единственной природной системой, противодействующей накоплению СО2 в атмосфере, и местообитанием ряда видов редких растений и животных, занесённых в Красную Книгу Российской Федерации.

В заповеднике разработано несколько экологических маршрутов, знакомящих посетителей с природой, обитателями и уникальными особенностями Полистовья. Кроме того, жители деревень Цевло и Гоголево, расположенных близ границ заповедника, разработали для туристов авторские экскурсии, рассказывающие о местной истории и культуре.

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