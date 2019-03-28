Без палок в колесах

21:55, 28 марта 2019, ПАИ

Региональные законотворцы на своей 31-й сессии 28 марта в рамках «парламентского часа» обратились к теме, будоражащей умы псковичей последнюю пару месяцев: о строительстве завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Примечательно, что даже у наиболее ярых оппозиционеров по итогам докладов профильного вице-губернатора и представителя инвестора вопросов оказалось не так уж и много. И еще меньше их было, что называется, «по существу». В процессе сами парламентарии, кажется, стали понимать: пока нет проекта строительства и результатов экспертиз нет, собственно, и предмета для спора. А значит, надо запастись терпением и дождаться «вводных», чтобы затем взвесить их и донести до избирателей.

Уравнение с известными

Согласно регламенту Собрания, сперва перед народными избранниками выступила представитель администрации – курирующая тему экономики и инвестиций вице-губернатор Нинель Салагаева.

Она старательно пересказала депутатам уже много раз озвученные в СМИ и на разного рода общественных площадках цифры и факты. Что группа компаний «Титан» из Омской области планирует реализовать на территории ОЭЗ «Моглино» проект импортозамещающего производства полимеров. Что согласно заявленному бизнес-плану общий объем инвестиций составит больше 13 миллиардов рублей. Что реализация проекта планируется в два этапа, - сперва запустят производство БОПЭТ-пленок, а затем - ПЭТФ-гранул. И что на предприятии будут созданы 500 новых рабочих мест.

Нинель Салагаева также напомнила, что 14 февраля этого года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили соглашение об экологическом партнерстве. Что производство БОПЭТ-пленок - относится к IV классу опасности, наименьшему, а производство ПЭТФ-гранул - ко II. И что на сегодняшний день «Титан» ведёт разработку проектной документации, которая должна пройти все необходимые согласования и экспертизы, после чего резидент будет иметь право на получение разрешения на строительство объекта.

Депутаты поинтересовались у вице-губернатора, соответствует ли «химзавод» профилю псковской особой экономической зоны, которая, как известно, предполагает размещение предприятий «промышленно-производственного типа», и не разбегутся ли действующие и потенциальные резиденты «Моглино» узнав, что на территории ОЭЗ появится «Титан-Полимер».

Чиновница в ответ парировала, что производство БОПЭТ-пленок и ПЭТФ-гранул вне всякого сомнения относится к промышленности. И что никто из 12 инвесторов, которые сейчас находятся в реестре ОЭЗ «Моглино», узнав о планах «Титан-Полимера», не отказался от реализации своих проектов.

«Более того, мы продолжаем работу с новыми инвесторами, и им также известно о будущем строительстве и расположенной неподалеку птицефабрике», - отметила вице-губернатор. Тема птицефабрики всплыла неспроста: согласно российскому законодательству, она относится к I, наивысшему классу опасности. Но в колокол по этому поводу почему-то никто не бьет и митингов не собирает.

На повторе

Нинель Салагаева, конечно же, сообщила депутатам основные сведения о проекте. Но все равно правильно было дать народным избранникам послушать самого директора ООО «Титан-Полимер» Германа Петрушко, который до этого уже успел выступить перед депутатами Собрания Псковского района и Псковской городской Думы. В конце концов, чем областные законотворцы хуже своих муниципальных коллег?!

Господин Петрушко, который в последнее время не сходит с трибун, честно повторил практически тот же спич, что днем ранее звучал в гордуме областного центра. И это тоже была информация, которую интересующийся вопросом пскович, в принципе, уже должен был узнать из СМИ.

Так, директор предприятия поведал парламентариям, что производство БОПЭТ-плёнок является одним из наиболее экологически чистых, а на заводе будет применяться двухуровневая система очистки промышленных стоков: «Если у кого-то будут сомнения, то вода будет возвращена обратно в цикл, и только после достижения положенных нормативов она будет сбрасываться в городской коллектор».

Кстати, по словам Германа Петрушко, завод будет располагаться относительно далеко от жилых кварталов, по сравнению с аналогичными предприятиями в Европе. Так, по его словам, в Польше расстояние от полимерного производства до ближайшего дома 200 метров, в Германии - 200 метров, больше всего в Италии - 420 метров.

Он также сообщил депутатам, что открытие завода даст региону пять сотен высококвалифицированных рабочих мест с «белой» зарплатой в районе 35 тысяч рублей. Работникам предприятия будет предоставляться спецодежда, питание, доставка на работу и обратно, возможность прохождения регулярных медицинских осмотров. А кроме того, запуск завода обеспечит работой еще более 2 тысяч человек на смежных производствах. Также планируется создание научно-технического центра при участии ПсковГУ. Центр будет заниматься анализом и разработкой новых продуктов.

Разработку проекта псковского производства планируется завершить в октябре-ноябре нынешнего года. Результат этой работы отправят на экспертизу. Только после этого состоятся общественные слушания по судьбе предприятия. «Чтобы было что обсуждать», - пояснил Герман Петрушко.

Руководитель завода «Титан-Полимер» вновь продекларировал готовность к открытости и диалогу. «Мы готовы к общению с бизнесом, депутатами, общественностью, со всеми структурами», - подчеркнул Герман Петрушко. И напомнил, что председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский предлагал выехать группе псковичей на предприятия холдинга в Омск. «Они увидят все, чем мы обладаем, что у нас есть, каких успехов достигли, как мы трансформировали бывший завод, который сегодня поставляет продукцию более чем в 40 стран мира. Нас знают на всех континентах», - заявил Герман Петрушко, добавив, что «Титан» известен высокими нормами безопасности на производстве.

Вопросы и ответы

Псковские депутаты не преминули задать директору «Титан-Полимера» интересующие их вопросы. Правда, таковых оказалось на удивление мало. Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг интересовался, в частности, почему именно Псковской области выпало такое счастье, как завод по производству полимеров. И Герман Петрушко вновь был не оригинален, пояснив, что «дело в логистике».

По его словам, для строительства завода рассматривались многие регионы и приглашения поступали, в частности, из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана. Он отметил, что важную роль в выборе региона для размещения завода сыграли логистические факторы. Герман Петрушко рассказал, что практически 50% продукции предприятия планируется поставлять за рубеж и Псковская область «очень хорошо вписывается в эту программу по экспорту». Кроме того, «Моглино» находится на расстоянии всего 300 километров от портов в Ленинградской области. «С этой точки зрения Псков выглядит очень даже привлекательно», - сказал Герман Петрушко.

Кроме того, похвалы удостоилось отношение администрации области к инвесторам. «Мы были приятно удивлены готовностью вашего региона к сотрудничеству, она была очень высокая. Нас привлекло хорошее отношение к нам, да оно и сейчас хорошее, я не лукавлю абсолютно», - заявил директор ООО «Титан-Полимер».

Затем у представителя компании поинтересовались, насколько важен для завода льготный налоговый режим, который предоставляет особая экономическая зона «Моглино». Но и здесь сенсации не случилось: «Освобождение от налогов играет роль только в окупаемости проекта, не более того», - отметил Герман Петрушко. И подчеркнул, что период окупаемости завода составит около 8-9 лет.

Отвечая на вопрос лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой, он заверил, что «привоз иностранных специалистов не планируется». По его словам, вместо этого планируется работа по обучению персонала из местных жителей. Участие в этой работе примет тот же ПсковГУ. В целом, упор будет сделан на рабочую силу Псковской области. Более того, предполагается, что именно молодежь региона станет «локомотивом», который будет развивать и расширять производство.

Главное - понять

Частью депутатов, между тем, было озвучено мнение, что хорошо бы получить побольше информации о предприятии, - по меньшей мере, дождавшись разработки проекта и проведения его экспертизы. И уже только потом занимать ту или иную сторону, собирая митинги и будоража людей.

Алексей Севастьянов не преминул пройтись в адрес «любимой оппозиции», которая «все время за промышленность, за подъем села, но при этом свинокомплекс нам не надо, свалку в городе не надо, в районе тоже не надо - где угодно, только не у нас». «Ребята, давайте разговаривать со специалистами, а не бегать к народу, которому нам сказать пока нечего. Давайте сами станем грамотнее», - призвал он коллег по региональному парламенту.

Это мнение горячо поддержал спикер областного Собрания Александр Котов. «Пока проекта завода нет, мы не знаем, какое будет оборудование и требования к нему, какие выбросы. Пока нет ничего, выраженного в цифрах, но зато уже есть митинги и возгласы о срочных общественных слушаниях! А что сейчас слушать на общественных слушаниях? Только теорию производства гранул и плёнки. Вот когда будет проект, и он пройдёт слушания и соответствующие экспертизы, после этого мы сможем четко и квалифицированно, основываясь на цифрах и фактах, а не на собственных ощущениях, высказать свою позицию», - заявил он.

Председатель заксобрания подчеркнул, что «люди пока не понимают, что за завод будет, и никто им не объясняет», поскольку у организаторов митингов «интерес другой», хотя «они вроде как делают вид, что защищают позиции людей». И заметил: «Если мы будем действовать не разобравшись, то экономику мы не разовьём. Нужно стремиться поддерживать производства, а не вставлять палки в колеса инвесторам».

«Вот мы сейчас выгоним «Титан-Полимер», они уйдут в другой регион, а информация о том, как мы относимся к инвесторам разнесётся по всей стране и по всему миру. Какой после этого у нас будет инвестиционный климат? Инвесторы будут шарахаться от нас, как черт от ладана, и мы надолго окажемся в черном списке. Давайте быть конструктивными и доводить до людей информацию, как будет осуществляться проект, чтобы не было домыслов и мифов о «нефтехимическом производстве», - резюмировал спикер Собрания.

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Псковское областное Собрание рекомендовало администрации региона публиковать информацию, связанную с реализацией проекта завода «Титан-Полимер» на каждой его стадии. «В этом случае люди будут понимать, что есть контроль со стороны органов исполнительной власти, со стороны Псковского областного Собрания. Будут уверены в том, что не будет допущено никаких нарушений действующего законодательства, норм экологического законодательства. И что производство «Титан-Полимер» после сдачи в эксплуатацию будет безопасным для граждан, которые проживают в Псковской области», - подчеркнул спикер Собрания.

Большинство депутатов, надо полагать, с этим согласно. Тем более, что сегодня они и в самом деле, похоже, узнали про полимеры больше, чем из всего школьного курса химии. Достаточно сказать, что народные избранники интересовались у представителя инвестора, каким же образом отходы производства будут разлагаться под воздействием бактерий, если «пластмасса тысячу лет может лежать в земле», и как «Титан» рассчитывает зарабатывать при копеечных ценах на одноразовую тару.

Судя по всему, Герману Петрушко удалось убедить народных избранников, что производство БОПЭТ-пленок и ПЭТФ-гранул – это сложнее, чем может показаться, но и не так страшно. По крайней мере, не похоже, чтобы та же Ульяна Михайлова, профсоюзное предприятие которой много лет разливает минералку в пластиковые бутылки, спешила отказываться от «злокозненных полимеров».