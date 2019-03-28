В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза продукции в ручной клади и багаже пассажиров

22:23, 28 марта 2019, ПАИ

С начала года государственные инспекторы территориального Управления Россельхознадзора в ходе карантинного фитосанитарного контроля пресекли шесть попыток незаконного ввоза подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления.

В пунктах пропуска на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации (МАПП «Убылинка», МАПП «Бурачки», МАПП «Лудонка») должностные лица Управления изъяли 82,2 килограмма яблок, картофеля, репчатого лука и моркови. Граждане пытались ввезти овощи и фрукты с нарушением требований законодательства в сфере карантина растений: без предоставления фитосанитарного сертификата и массой более пяти килограммов.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.

Напомним, в 2018 году при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на внешних участках Государственной границы РФ на территории Псковской области было выявлено 112 случаев незаконного ввоза подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Общий вес изъятой продукции составил 1,78 тонн, а количество саженцев и посадочного материала – 426 штук.

Без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 килограммов, а также цветов в количестве не более 3 букетов.