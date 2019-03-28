Одиннадцать пожарных тушили горящий жилой дом в Великолукском районе
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Великолукском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по региону, в 16:25 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Максимово Шелковской волости. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.