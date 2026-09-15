Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Спасатели в Псковской области совершили более 20 выездов за неделю

27 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 7 по 13 сентября. Три из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Фото из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

16 выездов касались ликвидации последствий ДТП, один – идентификации взрывоопасных предметов, один – на водный объект. Четыре выезда касались поиска людей в природной среде, ещё два попали в категорию «прочих».

При ликвидации последствий ДТП спасли одного человека, ещё одного – при проведении поисковых работ в природной среде.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Двух жителей Псковской области оштрафовали за сопротивление полиции
15 сентября 2026

Прокуратура выявила нарушения на стоянке судов в Пскове
15 сентября 2026

Спасатели в Псковской области совершили более 20 выездов за неделю
15 сентября 2026

Уголовное дело экс-гендиректора ФК «Псков» повторно поступило в суд
15 сентября 2026

29 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю
15 сентября 2026

Девушку задержали за кражу роллов из магазина в Пскове
15 сентября 2026

70 нарушений выявили псковские инспекторы ГИМС с начала навигации
15 сентября 2026

Газовый баллончик пытался пронести в суд житель Стругокрасненского района

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...