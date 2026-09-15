Спасатели в Псковской области совершили более 20 выездов за неделю

17:03, 15 сентября 2026, ПАИ

27 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 7 по 13 сентября. Три из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

16 выездов касались ликвидации последствий ДТП, один – идентификации взрывоопасных предметов, один – на водный объект. Четыре выезда касались поиска людей в природной среде, ещё два попали в категорию «прочих».

При ликвидации последствий ДТП спасли одного человека, ещё одного – при проведении поисковых работ в природной среде.