Двух жителей Псковской области оштрафовали за сопротивление полиции

17:29, 15 сентября 2026, ПАИ

Двух жителей Псковской области привлекли к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что 25 июля во время проверки сообщения о преступлении жительница Дновского района отказалась проехать в отдел полиции, пыталась ударить полицейского, на замечания не реагировала. Тем самым совершила неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Также 20 августа мужчина, в отношении которого составляли административный материал по ДТП, стал препятствовать исполнению законных требований инспектора ГАИ, выражался нецензурной бранью, отказывался передать документы на автомобиль для проверки.

В итоге судья Дновского районного суда признал обоих местных жителей виновными в совершении правонарушений по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Каждому правонарушителю назначен штраф.