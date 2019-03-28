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Экономика

Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии

Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что меры вводятся в отношении двух предприятий, на одном из которых в сыре повторно нашли противогрибковый препарат, а на другом — обнаружили кокцидиостатики в колбасных изделиях.

Как отмечается, ограничения будут введены с 30 марта 2019 года.

Помимо этого, Россельхознадзор введет усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух компаний, где были выявлены бактерии группы кишечной палочки в форели и дрожжей в твороге.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.

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