Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии

22:53, 28 марта 2019, ПАИ

Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что меры вводятся в отношении двух предприятий, на одном из которых в сыре повторно нашли противогрибковый препарат, а на другом — обнаружили кокцидиостатики в колбасных изделиях.

Как отмечается, ограничения будут введены с 30 марта 2019 года.

Помимо этого, Россельхознадзор введет усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух компаний, где были выявлены бактерии группы кишечной палочки в форели и дрожжей в твороге.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.