Роспатент предложил гарантировать изобретателям долю от использования их разработок

23:00, 28 марта 2019, ПАИ

Роспатент разрабатывает законопроект, гарантирующий авторам патентов долю в доходах от использования их разработок. Об этом сообщил руководитель ведомства Григорий Ивлиев в интервью, опубликованном в четверг в «Российской газете».

«Мы готовим законопроект о служебных изобретениях, где будут перечислены все стимулы для изобретателя, чтобы он мог максимально активно включиться в работу по внедрению изобретения. Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения», - сказал Ивлиев.

Авторам патентов также планируют предоставить право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если их работодатель не сделал этого в течение трех-четырех лет, добавил глава Роспатента.

Ивлиев напомнил, что в настоящее время авторы новых разработок в России не являются патентообладателями, а права на изобретения принадлежат организациям, в которых работают разработчики. «Научно-технологический потенциал России не реализуется в патентной активности в полной мере, и нужно побудить предприятия больше заниматься патентованием своих разработок», - отметил он.

Глава Роспатента подчеркнул важность эффективного бюджетного финансирования научных исследований. «Мы считаем, что нужно определить требования к финансированию научно-исследовательских работ за счет бюджетных средств, чтобы обеспечить их результативность. Перестройка всего экономического механизма с акцентом на результативность - это то, что позволит нам совершить прорыв в патентной деятельности», - сказал Ивлиев.