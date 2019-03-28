0
21:25
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
19:30
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
18:01
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
17:57
Всё в «гвоздях»
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
Еще новости
Общество

Роспатент предложил гарантировать изобретателям долю от использования их разработок

Роспатент разрабатывает законопроект, гарантирующий авторам патентов долю в доходах от использования их разработок. Об этом сообщил руководитель ведомства Григорий Ивлиев в интервью, опубликованном в четверг в «Российской газете».

«Мы готовим законопроект о служебных изобретениях, где будут перечислены все стимулы для изобретателя, чтобы он мог максимально активно включиться в работу по внедрению изобретения. Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения», - сказал Ивлиев.

Авторам патентов также планируют предоставить право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если их работодатель не сделал этого в течение трех-четырех лет, добавил глава Роспатента.

Ивлиев напомнил, что в настоящее время авторы новых разработок в России не являются патентообладателями, а права на изобретения принадлежат организациям, в которых работают разработчики. «Научно-технологический потенциал России не реализуется в патентной активности в полной мере, и нужно побудить предприятия больше заниматься патентованием своих разработок», - отметил он.

Глава Роспатента подчеркнул важность эффективного бюджетного финансирования научных исследований. «Мы считаем, что нужно определить требования к финансированию научно-исследовательских работ за счет бюджетных средств, чтобы обеспечить их результативность. Перестройка всего экономического механизма с акцентом на результативность - это то, что позволит нам совершить прорыв в патентной деятельности», - сказал Ивлиев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полистовский заповедник приглашает волонтёров
28 марта 2019
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
28 марта 2019
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
28 марта 2019
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая

Идет загрузка...