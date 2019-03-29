День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России отмечается 29 марта

08:47, 29 марта 2019, ПАИ

Ежегодно 29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации — профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», сообщает calend.ru.

Как сказано в Указе, этот профессиональный праздник установлен «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства».

Военными юристами называют офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов страны.

Интересно, что военно-юридическая школа была образована в России в первой четверти 18 века, как логическое продолжение формирования регулярной армии и флота, учреждением военной юстиции и военно-юридических специальностей. Тогда и возникла практическая потребность в военных специалистах таких узких специальностей как аудиторы, войсковые фискалы и прокуроры. Необходимо было не только знать общее законодательство, но и правильно толковать и применять специальные уставы, регламенты, артикулы.

Учредителем школы «для образования военных законоведов» по праву считается император-реформатор Петр I. В 1719 году по его особому Указу было повелено взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии, по распоряжению Петра I, несколько шляхтерских детей были посланы за границу для обучения юридическим наукам.

Сегодня военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооружённых сил России — это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Также они осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности военных юристов относится и защита прав военнослужащих, определённых соответствующими документами.

Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции». Высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учетную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.

И традиционно в свой профессиональный праздник все специалисты юридической службы ВС РФ получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившиеся награждаются государственными наградами, воинскими званиями, памятными подарками и благодарностями.