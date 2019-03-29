Новый ГОСТ для детских молочных смесей разработан в России

09:30, 29 марта 2019, ПАИ

Роскачество разработало новый ГОСТ для проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Новый ГОСТ был создан после исследования детских смесей в конце 2018 года. Эксперты пришли к выводу, что маркировка на упаковке зачастую не соответствует заявленному составу продукта.

«Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Новый свод правил Роскачества устанавливает повышенные и более детальные требования к продукции для того, чтобы смеси по составу были приближены к грудному молоку. Они будут распространяться также и на импортную продукцию.

Также документ включает и способы контроля нормативов — аналогичные старому стандарту лабораторные испытания, в ходе которых можно использовать строго определенные химические компоненты и необходимую посуду.