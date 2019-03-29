Минтруд РФ предложил доплачивать журналистам за неудобный график

20:58, 29 марта 2019, ПАИ

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе и неудобный график. Прежде всего соответствующие изменения могут коснуться журналистов, преподавателей и работников правоохранительной системы, пишет газета «Известия».

Планируется, что специалисты разработают методики оценки влияния негативных факторов на здоровье сотрудников, чтобы в будущем обязать работодателей принимать их во внимание при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель.

По его словам, наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе испытывают сотрудники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта.