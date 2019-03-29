Минометную мину и гранату Ф-1 обезвредили великолукские спасатели
Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Псковской области 28 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Псковской области.
Так, в деревне Захарино Новосокольнического района была найдена минометная мина калибра 82 мм, а в деревне Заболотное Пустошкинского района – ручная граната Ф-1. Взрывоопасные предметы обезвредили специалисты группы разминирования Поисково-спасательного отряда Великих Лук, добавили в ведомстве.