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Общество

Минометную мину и гранату Ф-1 обезвредили великолукские спасатели

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Псковской области 28 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в деревне Захарино Новосокольнического района была найдена минометная мина калибра 82 мм, а в деревне Заболотное Пустошкинского района – ручная граната Ф-1. Взрывоопасные предметы обезвредили специалисты группы разминирования Поисково-спасательного отряда Великих Лук, добавили в ведомстве.

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