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Общество

О преимуществах программы долгосрочных сбережений рассказали псковским профсоюзам

Выездное заседание общественного совета комитета по финансам с участием представителей профсоюзов прошло сегодня, 27 июня, в малом зале Дома профсоюзов. В мероприятии приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, представители Общественной палаты Псковской области и приглашённые эксперты, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Главной темой встречи стала программа долгосрочных сбережений и её преимущества для участников.

Докладчики – доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Псковского государственного университет Виктория Гусарова и специалист отдела проектов и грантов вуз Алексей Иванов – подробно разобрали механизмы программы долгосрочных сбережений и ответили на вопросы участников заседания.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отметил высокую значимость проведённого мероприятия. По его словам, программа долгосрочных сбережений открывает новые возможности для уверенного финансового будущего работников.

«Мы продолжим практику подобных образовательных мероприятий, чтобы каждый член профсоюза мог максимально эффективно использовать доступные финансовые инструменты», – подчеркнул он.

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