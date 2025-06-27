Великолучан предупреждают о пониженном давлении в сетях водопровода
Понижение давления в сети холодного водоснабжения в различных районах Великих Лук возможно 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Временные неудобства могут возникнуть в связи с проведением плановых ремонтных работ на повысительной насосной станции водопровода.
Работы будут проводить с 09:00 до 19:00, уточнили в пресс-службе.
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