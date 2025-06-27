Псковская команда КВН «Камбаламба» вышла в полуфинал Первой лиги КВН в Перми

21:42, 27 июня 2025, ПАИ

Псковская команда КВН «Камбаламба» вышла в полуфинал Первой лиги КВН в Перми, сообщили ПАИ представители команды.

25, 26 и 27 июня в Перми прошли игры 1/4 финала Первой телевизионной лиги Международного союза КВН.

Команда КВН «Камбаламба», представляющая Псков, вышла на сцену сегодня, 27 июня, и заняла третье место, что не дало ей прямого прохода в полуфинал данной лиги. Однако по решению редакторов команду КВН «Камбаламба» взяли в полуфинал.

Игра состояла из приветствия, импровизационного конкурса, СТЭМа (студенческий театр эстрадных миниатюр) и музыкального номера, в котором команда показала номер про музыкальную группу, застрявшую в лифте.

Всего в 1/4 финала участвовало 12 команд из разных городов России, в полуфинал прошло восемь команд.

В состав жюри вошли актёр и шоумен Игорь Ознобихин, заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, актриса театра и кино Софья Шуткина, актёр, телеведущий, участник команды КВН «Станция Спортивная» Иван Пышненко, автор книги «Что такое КВН?» Михаил Марфин, заместитель генерального директора телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» Рубен Партевян.

Ранее псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН в Перми.