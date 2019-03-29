0
14:08
Михаил Ведерников о соглашении с РФФИ: Наша работа будет направлена на качественное образование и развитие науки
12:58
НАРОДНАЯ ЛЕНТА²: Псковичи жалуются на нерабочий общественный туалет
12:39
Две сотни участников собрал форум Всероссийского совета местного самоуправления в Пскове
11:49
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
11:30
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
11:15
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
10:58
Субботник в «Шансе» завершит «Неделю экологии» в Пскове
Еще новости
Общество

Трубы в поле и дом горели 28 марта в Псковской области

28 марта в 9:42 поступило сообщение о возгорании пластиковых труб, складируемых на поле, в деревне Малиновка Гавровской волости Пыталовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил трубы на площади 8 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 16:25 в деревне Максимово Шелковской волости Великолукского района сгорела кровля дома из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

А в 18:41 огонь уничтожил бесхозное строение на улице Мурманской в Великих Луках. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пострадавших на пожарах нет, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников о соглашении с РФФИ: Наша работа будет направлена на качественное образование и развитие науки
29 марта 2019
Михаил Ведерников о соглашении с РФФИ: Наша работа будет направлена на качественное образование и развитие науки
НАРОДНАЯ ЛЕНТА²: Псковичи жалуются на нерабочий общественный туалет
29 марта 2019
НАРОДНАЯ ЛЕНТА²: Псковичи жалуются на нерабочий общественный туалет
Две сотни участников собрал форум Всероссийского совета местного самоуправления в Пскове
29 марта 2019
Две сотни участников собрал форум Всероссийского совета местного самоуправления в Пскове
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
29 марта 2019
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
29 марта 2019
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности 1
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
29 марта 2019
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
Субботник в «Шансе» завершит «Неделю экологии» в Пскове
29 марта 2019
Субботник в «Шансе» завершит «Неделю экологии» в Пскове
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области

Идет загрузка...