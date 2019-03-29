Трубы в поле и дом горели 28 марта в Псковской области

10:03, 29 марта 2019, ПАИ

28 марта в 9:42 поступило сообщение о возгорании пластиковых труб, складируемых на поле, в деревне Малиновка Гавровской волости Пыталовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил трубы на площади 8 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 16:25 в деревне Максимово Шелковской волости Великолукского района сгорела кровля дома из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

А в 18:41 огонь уничтожил бесхозное строение на улице Мурманской в Великих Луках. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пострадавших на пожарах нет, добавили в ведомстве.