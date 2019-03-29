Жителя Струг Красных лишили водительского удостоверения из-за параноидной шизофрении

10:17, 29 марта 2019, ПАИ

Жителя поселка Струги Красные лишили водительского удостоверения категории «A, B, C» из-за параноидной шизофрении, сообщили Псковскому агентству информации в Отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что мужчина с 2015 года был поставлен на диспансерный учет в связи с этим психическим заболеванием. Указанный диагноз является противопоказанием к осуществлению им деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

В этой связи прокурор Стругокрасненского района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права управления транспортными средствами данного гражданина.

На основании решения Стругокрасненского районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда, требования прокурора удовлетворены. Гражданин лишен права управления транспортными средствами категории «A, B, C». Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.