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Общество

Условный срок заработал молодой человек за кражу из дома в Псковском районе

Лишение свободы условно на 2 года с аналогичным испытательным сроком получил 20-летний житель Псковского района за кражу из дома, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Отмечается, что молодой человек вытащил стекло из веранды и незаконно проник в жилой дом, где снял петли двери при помощи ножниц, ножа и гвоздодера, а затем похитил находившееся внутри помещений дома имущество: предметы бытовой техники и продукты питания, в частности – алкогольные напитки, на общую сумму 10 тыс. 857 рублей.

В прокуратуре рассказали, что суд, с учетом мнения прокурора, учел смягчающие наказание подсудимому обстоятельства, а именно наличие малолетнего ребенка, деятельное раскаяние и признание им вины. Потерпевшая на суде пояснила, что подсудимый полностью возместил ущерб и принес извинения.

Суд признал подсудимого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Приговор суда не обжалован сторонами и вступил в законную силу.

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