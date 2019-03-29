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Общество

13 организаций и учреждений Псковской области проверит Роструд в апреле

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в апреле проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в 13 организациях, учреждениях и ИП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки затронут муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал», ООО «Импульс Регион», АО «Порховский релейный завод», ЗАО «Локня-Мебель», ООО   «Импульс», ОАО «Реал-Агро», ООО «Декор», ООО «Стройдом», ООО «НДГ», ООО «Терем-С», ООО «Оптима Металл», Локнянский психоневрологический интернат и индивидуального предпринимателя Анну Волкову.

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