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Общество

Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта

30 марта в 16:00 в галерее «ЦЕХ» в Пскове состоится открытие выставки, подготовленной участниками младшей группы Детской театральной мастерской «Гвозди», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Посетив выставку, вы узнаете, кто такой драматург и зачем ему нырять, что происходит на репетиции, если режиссер недоволен, существуют ли инопланетяне, и что об этом думают сотрудники театра», – рассказали в пресс-службе.

Выставка создана в сотрудничестве с издательством «Самокат» с использованием текстов театрального словаря Р. Энрикеша и иллюстраций А. Летрия. Пришедшие на открытие 30 марта получат возможность купить эту книгу и «растянуть удовольствие от игры в театр».

Выставка «Играем в театр» будет работать в галерее «ЦЕХ» до 9 апреля, ежедневно с 16:00 до 19:00. Возможно посещение выставки в другое удобное время по предварительной договорённости (телефон для коллективных заявок: (8112) 29-18-24). Вход свободный

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