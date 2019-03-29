25 лесных пожаров произошли в Псковской области в 2018 году из-за палов травы

11:26, 29 марта 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области из-за палов травы произошли 25 лесных пожаров на площади более 15 га. Об этом сегодня, 29 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщил первый заместитель директора Противопожарного лесного центра Псковской области Вадим Матвеев.

Напомним, с 22 марта в Псковской области стартовала профилактическая операция «Антипал», призванная выявлять факты сжигания травы с нарушением требований пожарной безопасности и пресекать их.