0
12:30
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
11:30
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
11:15
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
09:32
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
13:50
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
12:40
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
09:22
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
Еще новости
Происшествия

6 субъектов привлечено к ответственности за палы травы в Псковской области в этом году

Уже 6 юридических и физических лиц привлечено к административной ответственности за палы травы в Псковской области с начала 2019 года. Еще по двум субъектам материалы дел находятся на рассмотрении. Об этом сегодня, 29 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

В 2018 году, по его данным, к ответственности привлекались 36 юридических и физических лиц.

Напомним, что с 2018 года собственник земельного участка, юридическое или физическое лицо, обязан своевременно убирать его и осуществлять покос травы. Административная ответственность за нарушения в этой сфере для граждан могут составлять от 2 до 3 тысяч рублей. При этом штрафы увеличиваются в два раза при действии особого противопожарного режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
29 марта 2019
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело 1
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
29 марта 2019
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности 1
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
29 марта 2019
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
28 марта 2019
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
27 марта 2019
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
27 марта 2019
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС

Идет загрузка...