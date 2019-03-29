6 субъектов привлечено к ответственности за палы травы в Псковской области в этом году

11:30, 29 марта 2019, ПАИ

Уже 6 юридических и физических лиц привлечено к административной ответственности за палы травы в Псковской области с начала 2019 года. Еще по двум субъектам материалы дел находятся на рассмотрении. Об этом сегодня, 29 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

В 2018 году, по его данным, к ответственности привлекались 36 юридических и физических лиц.

Напомним, что с 2018 года собственник земельного участка, юридическое или физическое лицо, обязан своевременно убирать его и осуществлять покос травы. Административная ответственность за нарушения в этой сфере для граждан могут составлять от 2 до 3 тысяч рублей. При этом штрафы увеличиваются в два раза при действии особого противопожарного режима.