Пскович попался на краже спиртного в магазине

13:09, 29 марта 2019, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

28 марта около 18.30 на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. Мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.