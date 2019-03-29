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Пскович попался на краже спиртного в магазине

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

28 марта около 18.30 на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе.  Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки. 

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. Мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

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