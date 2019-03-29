В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело

12:30, 29 марта 2019, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ).

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму более 40 миллионов рублей, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их списание, руководитель предприятия с января по сентябрь 2018 года, чтобы воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс», направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму почти 300 миллионов рублей.

Таким образом, руководитель предприятия используя схему сокрытия денежных средств вывел из-под государственного контроля деньги, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В ведомстве отметили, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Напомним, что до 13 сентября 2018 года Псковпассажиравтотрансом руководил Александр Питиримов. Он покинул пост в связи с тем, что он не смог в отведённый срок стабилизировать ситуацию на предприятии и наладить его безубыточную работу.