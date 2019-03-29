Качество уборки в Пскове будет под общественным и депутатским контролем

13:40, 29 марта 2019, ПАИ

Качество уборки в Пскове будет под общественным и депутатским контролем. Об этом было объявлено на рабочем совещании по вопросу обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети Пскова, которое глава города Иван Цецерский провел по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский подчеркнул, что за последние дни удалось решить многие вопросы по уборке города и главной задачей на ближайшее время стоит усиление контроля и решение существующих проблем в оперативном порядке, и обеспечение должного уровня состояния и содержания дорожной сети города.

Глава Пскова призвал руководителей подрядных организаций обеспечить чистоту на дорогах, в парках и скверах города, он заключил, что если все задействованные в данном вопросе подразделения будут работать добросовестно, то и результат не заставит себя ждать.

Директор ООО «СитиИнвестГрупп» Александр Пайст рассказал, что работа по содержанию улично-дорожной сети происходит в рамках контракта. В нём заложена определённая сумма денег, из которой идёт расчёт на уборку города, на зарплату сотрудникам и расходные материалы. Также он подчеркнул, что в убыток компания работать не может. На это глава муниципалитета ответил, что псковичи не должны страдать и испытывать неудобства из-за недочётов в контракте. Поэтому во избежание дальнейших подобных ситуаций по уборке города и дорожному ремонту необходимо пересмотреть работу по контрактам и детально оценить его условия, учесть все имеющие влияние факторы.

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сказал, что при заключении последующих контрактов на уборку города, необходимо обратить особое внимание на зимнюю уборку, учет погодных, условий, а также предусмотреть периодичность выполнения работ по ямочному ремонту в рамках текущего содержания дорожной сети. Глава муниципалитета обратился с предложением к Александру Пайсту рассчитать финансовую составляющую контракта, составить смету на тот перечень работ, который необходим для качественной уборки города и содержания дорожной сети в полном объеме.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Макарова рассказала об условиях действующих муниципальных контрактов и о том, как производится мониторинг их исполнения. Она заверила, что все высказанные предложения и замечания будут учтены при разработке новых контрактов.

В свою очередь, начальник контрольного Управления администрации Пскова Наталья Симонова озвучила, что в настоящее время контрольное управление составляет акты по незамедлительному аварийно-ямочному ремонту. Контрольный отдел Псковской городской Думы по итогам мониторинга дорожной сети ежедневно направляет письма об устранении ямочности, исполнение поручений находится на контроле.

Исполняющий обязанности директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимир Шаляев обратил внимание участников совещания на необходимость более четкого обозначения сроков сезонных работ по содержанию дорог в контрактах.

Кроме того, Иван Цецерский обобщил критические высказывания жителей в социальных сетях указав, что механическая уборка города не должна сопровождаться клубами пыли, так как дороги необходимо убирать с использованием воды.

Александр Пайст отметил, что улично-дорожная сеть города убирается в ночное время, во избежание транспортного коллапса, а температура ночью минусовая, поливать нельзя, да и вода в системе замёрзнет.

Иван Цецерский отметил, что тогда надо пересмотреть график уборки города и вывести необходимое число рабочих, чтобы вручную убирать труднодоступные для техники места, а также выработать дифференцированный подход к уборке различных городских объектов. Он заключил, что уборка города, сопровождающая клубом пыли, чище город не сделает.