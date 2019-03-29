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Общество

Месячник по уборке Пскова стартует 1 апреля

С 1 апреля стартует месячник по уборке Пскова в весенне-летний период. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на рабочем совещании по вопросу обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети Пскова, которое он провёл по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, главе администрации Александру Братчикову поручено разработать и представить в адрес Псковской городской Думы план подготовки и проведения месячника по уборке города с закреплением ответственных лиц. Также Иван Цецерский подчеркнул, что Единый день уборки города назначен на 25 апреля.

Отметим, многие псковичи уже откликнулись на призыв главы Пскова и приводят городские территории в порядок. Так, около десяти человек прошли по периметру пруда в Мирожском парке и убрали мусор, который скопился здесь за зиму. По словам участников субботника, это первая подобная акция, которая будет повторяться и в будущем.

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