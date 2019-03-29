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Общество

Собственное знамя появилось у псковских приставов

Собственное знамя появилось у Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

29 марта в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония вручения. Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов вручил знамя УФССП России по Псковской области руководителю ведомства Сергею Колесникову.

«Вручение знамени Управлению символизирует доверие государства и продолжение славных традиций службы. Это древний символ мужества, чести, достоинства, веры и преданности Родине. Уверен, что доверие, которое вам оказано сегодня, повысит уровень ответственности каждого сотрудника при исполнении своего служебного долга», — подчеркнул Дмитрий Аристов.

«От имени личного состава заверяю, что мы будем чтить и хранить вверенную нам святыню», — ответил Сергей Колесников.

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