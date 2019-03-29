Михаил Ведерников о соглашении с РФФИ: Наша работа будет направлена на качественное образование и развитие науки

14:08, 29 марта 2019, ПАИ

«Я очень рассчитываю, что наша совместная работа будет направлена на качественное образование и качественное развитие науки», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией региона и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), состоявшееся сегодня, 29 марта.

Напомним, соглашение предполагает проведение региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию сотрудничества между региональной администрацией и РФФИ, а также поддержке фундаментальных исследований и создании условий для их проведения.

Глава региона поблагодарил РФФИ за партнерство и выразил надежду, что премии, которые будут получать ученые, «придадут науке новый импульс и помогут молодым ребятам и ученым с именем реализовывать свои проекты в интересах нашей области и страны». Напомним, премии составят от 2 до 10 млн рублей. Администрация Псковской области и РФФИ будут поддерживать ученых на паритетных началах.

В свою очередь председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко уточнил, что сумма премий для ученых будет удвоена за счет средств РФФИ.

В процессе подачи заявок может участвовать любой желающий, лучшие проекты для финансирования будут отобраны специальной экспертной комиссией. «Фонд имеет опыт партнерства с 40 странами мира и с сегодняшнего дня эти возможности открыты для вас. Успехов вам в этом сложном, но очень интересном и важном пути, потому как никакая система образования не может быть построена без достижений фундаментальной науки», - сказал председатель Совета РФФИ.