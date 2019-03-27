«Единая Россия» предлагает включить малые города в проект по реконструкции сельских спортзалов

15:03, 29 марта 2019, ПАИ

Партийный проект «Единой России» совместно с Министерством просвещения РФ готовит инициативу по включению в программу реконструкции спортзалов школ, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Поправки в нормативно-правовые акты планируется внести до конца года. Об этом заявила координатор партпроекта «Детский спорт», заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Ирина Роднина, комментируя заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что почти треть школ в России нуждаются в ремонте спортзалов.

«Мы прорабатываем этот вопрос с Министерством просвещения РФ. Надеюсь, что за год мы сможем внести соответствующие правки в нормативно-правовую документацию программы и со следующего года включить в реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек», – заявила координатор партпроекта «Детский спорт».

Она отметила, что министр просвещения РФ заявила о запросе на строительство спортивных сооружений в школах малых городов и поселков городского типа. Она также сообщила, что в прошлом году от координаторов проекта «Детский спорт» в регионах и руководителей органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов РФ регулярно поступали обращения с просьбой расширить географию направления «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» до малых городов и поселков городского типа.

Роднина сообщила, что за время реализации направления партпроекта «Детский спорт» было отремонтировано 4 тыс. 688 сельских школьных спортивных залов, перепрофилировано под спортивные залы 268 аудиторий и оснащено 1 тыс. 924 открытых плоскостных спортивных сооружений. «В этом году финансирование направления продолжено, общий объем средств составил 1,455 млрд рублей», – сказала она.

Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что более 12 тыс. из 40,7 тыс. российских школ нуждаются в ремонте спортивных залов, еще 4 тыс. 441 не имеют их вовсе. По словам министра, в реализуемой Минпросвещения и партией «Единая Россия» с 2014 года программе развития инфраструктуры в сельской школе приняли участие 83 региона, из федерального бюджета было выделено 8 млрд рублей, из региональных – 300 млн. Были построены 5 тыс. 295 новых залов, 2 тыс. школ получили открытые спортивные сооружения.

«Партия «Единая Россия» выступила с очень справедливой инициативой. Если решение будет принято, то мы сможем ремонтировать за государственные деньги не только спортивные объекты на селе, но и в муниципальных центрах Псковской области. Не скажу, что там сейчас трагедия по их состоянию, но обновление точно не будет лишним», - прокомментировал ситуацию региональный координатор партпроекта «Детский спорт», вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

В продолжение темы о развитии спорта в районах он упомянул о втором большом направлении проекта. «Конечно, мы счастливы, что в этом году получили 70 миллионов рублей на строительство физкультурно-оздоровительных центров открытого типа в Плюссе и Новоржеве. Работы должны быть проведены своевременно и качественно, и тогда регион получит возможность продолжить реализацию этой важной программы», - отметил Сорокин.